Режим повышенной готовности объявлен во Владивостоке

Во Владивостоке из-за сильного ветра вечером 22 января объявлен режим повышенной готовности. Он продлится до 9 часов утра 24 января, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как рассказали в мэрии, в усиленном режиме работают все коммунальные, дежурно-диспетчерские службы администрации города, предприятий и организаций.
Согласно сводке Единой дежурной диспетчерской службы, за минувшие сутки зафиксировали несколько сообщений о повреждённых кровлях и фасадах.
Кроме того, за минувшие сутки в городе из-за сильного ветра упало две вышки мобильной связи — на острове Попова и улице Нейбута. Как уже сообщало ИА PrimaMedia, на Попова в ближайшее время установят временную мобильную вышку связи. Такое решение приняло министерство цифрового развития края совместно с администрацией города и операторами сотовой связи.
По информации администрации города, как только позволят погодные условия, мэрия организует паромную переправу на остров Попова для доставки мобильной вышки. На данный момент сигнал сотовой связи на острове Попова сохраняется, также обеспечена бесперебойная связь для работы экстренных служб.
«Что касается вышки на Нейбута, информация доведена собственнику и пользователю конструкции. Сегодня будет организован ее демонтаж. На мощности подачи интернета ситуация не отразится. Во время обрушения никто не пострадал», — сообщили в мэрии города.
Также на центральной площади Владивостока порывами ветра повреждены элементы конструкций зимнего городка. В течение дня специалисты обещают их восстановить.