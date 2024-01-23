Режим повышенной готовности объявлен во Владивостоке

Так, жители Семеновской, 30 сообщали, что с балкона на 5 этаже свисает лист железа. Место возможного падения было огорожено сигнальной лентой, лист снят. В работах было задействовано пять спасателей. Еще одно сообщение пришло со Станюковича, 54 г. Там от ветра отрывало балконную раму. На место выехали спасатели. На Партизанском проспекте, 30 с крыши на 6 этаже сорвало карниз, который стучал в окно. Часть свисающего карниза была демонтирована спасателями.