В больницах и поликлиниках Прикамья ввели масочный режим из-за гриппа

Об этом сообщили в ведомстве.
«Идёт прогнозируемый подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 15 по 21 января в регионе зарегистрировали 25262 случая заражения. Это выше показателя предыдущей недели на 12,5%. Заболеваемость превысила еженедельный пороговый уровень на 49,7%», — рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.
В региональной столице за неделю грипп и ОРВИ выявили у 15097 человек. Эпидпорог превышен на 74,3%.
«Из-за рисков дальнейшего распространения заболевания издано постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю. Оно вводит дополнительные меры для предупреждения распространения гриппа и ОРВИ», — говорят в Роспотребнадзоре.
В стационарах и социальных учреждениях ограничили посещение пациентов. Для работников больниц и поликлиник ввели обязательных масочный режим. Образовательным учреждениям предписали прекращать обучение детей, если болеет более 20% от группы или класса.
Ранее perm.aif.ru писал, что патогенный потенциал гриппа очень высок. Особо вирусы этой группы опасны для людей старше 60 лет, беременных женщин и жителей края с хроническими заболеваниями. Грипп агрессивнее COVID-19, считают эпидемиологи.