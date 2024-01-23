В больницах и поликлиниках Прикамья ввели масочный режим из-за гриппа

«Идёт прогнозируемый подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 15 по 21 января в регионе зарегистрировали 25262 случая заражения. Это выше показателя предыдущей недели на 12,5%. Заболеваемость превысила еженедельный пороговый уровень на 49,7%», — рассказали в Роспотребнадзоре по Пермскому краю.