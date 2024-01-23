Стоимость обучения в хабаровских вузах 2024−2025 может подорожать на 10−12%

К слову, еще в сентябре прошлого года представители Минобрнауки Российской Федерации объявили, что стоимость обучения для первокурсников в 2023 году в вузах выросла на девять и более процентов. Для вторых и последующих курсов — соразмерно инфляции. В 2024 году стоимость на обучение для первокурсников может снова подняться, примерно на 10−12%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации негосударственных вузов РФ и подтвердили в руководстве нескольких образовательных учреждений. Но, как говорится — время покажет.