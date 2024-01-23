Стоимость обучения в хабаровских вузах 2024−2025 может подорожать на 10−12%

Приемная кампания в вузах Хабаровска в 2024 году начнется с 20 июня, и пока старшеклассники готовятся к ЕГЭ — самое время узнать, как поднимутся цены на платное высшее образование на 2024/2025 учебный год.
Очное обучение в вузах Хабаровска остается по-прежнему самым дорогим, особенно, если поступать на магистра. Однако многие выбирают бакалавриат (4 года) и специалитет (не менее 5 лет). В этом году стоимость обучения по целому ряду направлений уже перевалила за 240 тысяч рублей.
По-прежнему среди хабаровских вузов лидируют — Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) и Тихоокеанский университет (ТОГУ).
Среди профессий ценятся дизайнеры, IT-специалисты, врачи и фармацевты, преподаватели и психологи, топ-менеджеры. А если быть реалистичными, то работодатели в Хабаровске ищут продавцов-консультантов, поваров, барменов, официантов, водителей, менеджеров всех направлений, строителей и рабочих.
Больше всего готовы заплатить сотрудникам, связанным с IT, а также различным руководителям. В топе по зарплатам находятся водители-дальнобойщики, бурильщики, агенты по недвижимости. Такие итоги, по данным за январь — октябрь 2023 года, подвели аналитики Hh.ru и «Авито».
Предложений на рынке труда много, как и специальностей в вузах. Высшее образование ценится всегда. Однако одного желания для поступления в вуз — мало. Родителям придется приготовить большие суммы, чтобы их сын или дочь стали студентами.
К слову, еще в сентябре прошлого года представители Минобрнауки Российской Федерации объявили, что стоимость обучения для первокурсников в 2023 году в вузах выросла на девять и более процентов. Для вторых и последующих курсов — соразмерно инфляции. В 2024 году стоимость на обучение для первокурсников может снова подняться, примерно на 10−12%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации негосударственных вузов РФ и подтвердили в руководстве нескольких образовательных учреждений. Но, как говорится — время покажет.
Стоимость платных образовательных услуг на 2024/2025
ДВГУПС
На сегодняшний день абитуриенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения могут ознакомиться с ценами 2023 года. В прошлом году стоимость по таким направлениям как: «Таможенное дело», «Психология служебной деятельности», «Юриспруденция», «Туризм», «Экономика», «Прикладная математика и информатика», «Торговое дело» составила от 183 600 рублей в год.
Дороже обошлось обучение по специальности: «Градостроительство», «Строительство», «Пожарная безопасность», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Электроэнергетика и электротехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», Машиностроение". Чтобы стать студентом первого курса по этим направлениям, нужно было заплатить от 207 500 тысяч рублей в год.
Самое дорогое в 2023 году «Нефтегазовое дело», оно обошлось в 242 850 рублей в год.
ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет — один из самых востребованных вузов в Хабаровском крае. На сегодняшний день абитуриенты могут ознакомиться с ценами прошлого 2023 года. Более подробная информация будет размещена на сайте учебного заведения после 20 июня.
Самая дорогая специальность в ТОГУ — «Дизайн» — 352 600 рублей. Самая минимальная стоимость предлагалась за «Рекламу и связи с общественностью» — 68 500 рублей в год.
Обучение по направлениям: «Прикладная математика», «Юриспруденция», «Менеджмент» — 179 800 рублей в год. Специальности: «Архитектура», «Строительство», «Дизайн архитектурной среды», «Информатика и вычислительная техника» — 203 400 рублей в год. Дороже выходило «Нефтегазовое дело» — 239 300 рублей в год.
ДВГМУ
В Дальневосточном государственном медицинском университете учатся будущие врачи, провизоры, клинические психологи, социальные работники, специалисты среднего медицинского фармацевтического звена. На сегодняшний день абитуриенты могут ознакомиться с ценами прошлого 2023 года. Более подробная информация будет размещена на сайте учебного заведения после 20 июня.
Пока еще не подписан приказ «О становлении стоимости обучения на контрактно-договорной основе в 2024—2025 учебном году» в Дальневосточном государственном медицинском университете (ДВГМУ).
Если посмотреть цены прошлого года, то поступить на такие специальности как: «Фармация», «Педиатрия», «Хирургия», «Акушерство и гинекология» стоило от 241 тысячи рублей в год. "Сестринское дело — от 47 000 рублей в год. Выучиться на стоматолога — от 255 тысяч рублей в год.
Востребованным и дорогим вузом также остается и хабаровский филиал РАНХиГС. Обучение по направлениям: «Экономика», «Управление персоналом», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция» на очной основе по данным 2023 года стоило 212 300 рублей за год, но, как отметили в приемной комиссии, институт предоставляет скидки. Полный список будет подготовлен после 20 июня.
ПИ ТОГУ
Педагогическое образование в Педагогическом институте ТОГУ также востребовано. Пока на сайте предоставлена информация за 2023 год.
Будущие учителя математики, истории искусств, ИЗО, педагоги проф- и допобразования, филологи и лингвисты за свое образование платили от 179 800 рублей в год.
Стоит напомнить, что в большинстве хабаровских вузов действует система скидок для тех, кто оплачивает обучение заранее, или набравших наибольшее количество баллов. С другой стороны, указанная в договоре сумма может увеличиваться в некоторых вузах в зависимости от инфляции.