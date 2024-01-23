Трамвайные пути демонтируют на улице Воронежской в Хабаровске

В краевом центре на улице Воронежской будут демонтированы трамвайные рельсы. Об этом объявили в администрации Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Ранее вставал вопрос о демонтаже трамвайных путей 6-го маршрута, однако четкого решения по данному вопросу не было. Также звучали предложения о восстановлении закрытого маршрута, но тогда мэрия объяснила, что подобное решение финансово нецелесообразно для казны города.
Летом было также отмечено, что сохранение данного маршрута вписано в мастер-план развития Хабаровска. В свою очередь, оставшиеся от маршрута № 6 рельсы стали проблемой для пешеходов, водителей и чиновников.
Есть и те, кто считает, что маршрут № 6 является единственной альтернативой для жителей определенных районов города. Трамвай не зависит от пробок, которые постоянно возникают на дорогах, и поэтому его восстановление может быть полезным. Однако в мэрии города решили поставить в вопросе 6-го маршрута точку.
В настоящее время рельсы пересекают проезжую часть, что приводит к многочисленным ДТП на этом участке. Чтобы снизить количество аварий, администрация города временно перекрыла рельсы бетонными блоками. Планируется, что демонтаж рельсов начнется в этом году.