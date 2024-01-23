Трамвайные пути демонтируют на улице Воронежской в Хабаровске

Есть и те, кто считает, что маршрут № 6 является единственной альтернативой для жителей определенных районов города. Трамвай не зависит от пробок, которые постоянно возникают на дорогах, и поэтому его восстановление может быть полезным. Однако в мэрии города решили поставить в вопросе 6-го маршрута точку.