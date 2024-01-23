День рождения Владимира Высоцкого отметят в Театральном сквере Владивостока

Во Владивостоке в ближайший четверг, 25 января, традиционно отметят день рождения Владимира Высоцкого, сообщает ИА PrimaMedia.
В Театральном сквере на Светланской соберутся все, кто любит и чтит творчество легендарного поэта и актёра. Концерт и встреча поклонников (6+) Высоцкого начнётся в 18:00. В этом году легендарному поэту исполнилось бы 86 лет.
Организаторами мероприятия выступили Дальневосточный региональный фестиваль авторской песни «Приморские струны» и управление культуры администрации города.
Напомним, в прошлом году мероприятие прошло в режиме выступлений бардов Владивостока — они исполнили песни Высоцкого и прочитали стихи. В этот вечер не было никакого регламента, поэтому к микрофону мог выйти любой желающий.