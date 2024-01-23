Любовь к объятиям вывела Владивосток в ТОП-10 городов России

Владивосток занял шестое место в рейтинге городов России, где люди больше всего любят обниматься. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ в честь Международного Дня объятий, который отмечали 21 января.
Первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, а тройку лидеров замкнул Сочи. Также Владивосток обогнали Ялта и Краснодар. Согласно исследованию, Владивосток выбрали 12% пользователей сайта.
В описании города авторы исследования отметили его романтичность и сложный характер, а также уникальные мосты, которые можно рассматривать как символы объятий между двумя берегами.
По любви к объятиям Владивостоку удалось обойти такие города, как Пермь, Казань, Кисловодск и Калининград.
Приморский край — лидер среди регионов Дальнего Востока по количеству посещений туристами. По предварительным итогам 2023 года, в крае побывали свыше 3,5 миллиона человек.