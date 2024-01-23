Несколько домов на улице Юмашева во Владивостоке до сих пор остаются без отопления

Еще несколько домов на улице Юмашева, где 22 января произошла крупная авария на теплосетях, остаются без отопления. Специалисты устранили порыв еще 22 января около 17:00, однако как сообщили ИА PrimaMedia в «Управляющей компании 71-го микрорайона», еще «ориентировочно» в трех домах остаются проблемы в системе отопления.
Как пояснили в обслуживающей организации, в период отсутствия теплоснабжения из-за аварии произошло завоздушивание системы отопления, перемерзли некоторые стояки и элементы розлива. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы, однако на это могут уйти еще как минимум сутки.
«Размораживаются стояки, система розлива, сбрасывается воздух, проводятся сварочные работы. Обо всех проблема с отоплением в кварирах жильцов просят сообщать в диспетчерскую обслуживающей организации», — уточнил Александр Горячев заместитель генерального директора управляющей компании.
Между тем, как сообщили в соцсетях жители Ленинского района, на улице Юмашева уже днем, 23 января, была обнаружена еще одна «парящая» труба теплоснабжения. Как сообщили специалисты ВПЭС, в результате осмотра выявлен «свищ» в системе. Ремонтные работы по его устранению будут проводиться 24 января.
«Отключений домов от отопления в связи с этим не производилось», — сообщили специалисты «Владивостокского предприятия электрических сетей».