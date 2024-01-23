Несколько домов на улице Юмашева во Владивостоке до сих пор остаются без отопления

Еще несколько домов на улице Юмашева, где 22 января произошла крупная авария на теплосетях, остаются без отопления. Специалисты устранили порыв еще 22 января около 17:00, однако как сообщили ИА PrimaMedia в «Управляющей компании 71-го микрорайона», еще «ориентировочно» в трех домах остаются проблемы в системе отопления.