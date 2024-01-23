Мест нет. В Нижнем Новгороде расширяют кладбища

Нужны гектары.
За восемь месяцев 2023 года в Нижегородской области умерли 29 605 человек. Таковы данные «Нижегородстата». Сколько смертей пришлось на Нижний Новгород, официальной статистики нет, но в областном центре проживает больше 40% населения региона.
Сегодня в Нижнем Новгороде 20 муниципальных кладбищ. Действующими считаются четыре — «Нижегородское» в районе деревни Федяково, «Ново-Сормовское», «Новопокровское» и «Берёзовая роща».
Нижегородские власти постоянно ищут новые территории для погостов. В планах на 2024 год — расширить четыре муниципальных кладбища в общей сложности на 32 га. Так, закрытое ныне Новое Стригинское кладбище в Автозаводском районе прирастёт второй очередью на 19,2 га. «Главгосэкспертиза» уже выдала положительное заключение по проекту — он стоил 5,8 млн руб.
На 7 га станет больше кладбище «Сортировочное» в Канавинском районе, тоже пока закрытое. Места для захоронений там будут выделять после подсыпки территории. На 4,4 га расширят кладбище «Берёзовая роща» в Новинках — там число могил увеличится с 1600 до 9000. Рассматривается возможность присоединить 0,5 га к кладбищу «Комарово». Вместимость этого погоста после расширения будет чуть больше 1000 могил.
Временное, но решение.
Дозвониться до погостов, чтобы узнать, есть ли места для захоронений, сложно — попадаешь на одну из нижегородских ритуальных контор. Оператор сообщает: на день обращения свободных мест на действующих кладбищах может не оказаться, тогда могилу предоставят на коммерческой основе. Цена вопроса в каждом случае рассчитывается индивидуально. Но, например, захоронение даже в родственную могилу на кладбище «Нижегородское» будет стоить от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в зависимости от сложности работ.
Директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха считает, что расширение четырёх муниципальных кладбищ на 32 га — это немало, на какое-то время это позволит решить проблему дефицита мест на погостах.
«В Нижегородской области порядка 15% усопших кремируют, а остальных хоронят в землю, значит, проблема с местами на кладбищах как-то решается, — рассуждает Владимир Ворошуха. — На мой взгляд, одно из возможных решений — строительство колумбариев на уже существующих кладбищах. Кремировали люди родственника и захоронили его на кладбище, где им удобнее. Но пока колумбарий в Нижегородской области есть только при крематории».
Нижегородцы активно обсуждают в Сети грядущее расширение городских погостов. «Кремацию нужно для людей субсидировать, а не кладбища расширять. А то рано или поздно кладбища будут больше, чем населённые пункты», — пишет на странице «Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Сергей Ильичёв. «Многие не хотят кремации по религиозным соображениям», — возражает ему пользователь Алексей Смирнов.
Кто-то сообщает о немалой стоимости захоронения на якобы уже не действующих кладбищах Нижнего Новгорода. «Знакомые на “Сортировочном” хотели сына похоронить, у них запросили 100 тыс. руб. — отвезли в деревню», — пишет пользователь Сергей Забалуев.