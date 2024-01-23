Мест нет. В Нижнем Новгороде расширяют кладбища

Дозвониться до погостов, чтобы узнать, есть ли места для захоронений, сложно — попадаешь на одну из нижегородских ритуальных контор. Оператор сообщает: на день обращения свободных мест на действующих кладбищах может не оказаться, тогда могилу предоставят на коммерческой основе. Цена вопроса в каждом случае рассчитывается индивидуально. Но, например, захоронение даже в родственную могилу на кладбище «Нижегородское» будет стоить от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в зависимости от сложности работ.