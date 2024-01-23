Большинство кемеровчан переплатили за тепло по итогам 2023 года

По итогам 2023 года разница в продолжительности отопительного сезона с 2022 годом составила всего один день (в 2023 году топили 242 дня, в 2022 — 241 день). При этом 2023 год оказался теплее 2022-го: средняя температура в осенне-зимний период 2022 года составляла минус 5,5°С, а в 2023 году — минус 4,5°С.