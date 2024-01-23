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Большинство кемеровчан переплатили за тепло по итогам 2023 года

Теперь людей ждёт перерасчёт до конца первого квартала.

Как сообщает СГК, ресурсники провели годовую корректировку платы за отопление на 2023 год и выяснили, что за тепло для управляющих компаний образовалась переплата.

По итогам 2023 года разница в продолжительности отопительного сезона с 2022 годом составила всего один день (в 2023 году топили 242 дня, в 2022 — 241 день). При этом 2023 год оказался теплее 2022-го: средняя температура в осенне-зимний период 2022 года составляла минус 5,5°С, а в 2023 году — минус 4,5°С.

После того, как СГК оценивает переплату за дом, специалисты управляющей компании должны скорректировать оплату отдельно по квартирам — в зависимости от площади, количества прописанных в ней людей, наличия или отсутствия оплаты ЖКУ. По всем домам плата за отопление должна быть скорректирована в первом квартале 2023 года — в срок до 31 марта.

Однако в Кемерово есть дома, где жителям придётся доплатить за полученное в 2023 году тепло. В основном это дома, где были проблемы с общедомовым теплосчетчиком. В целом же общедомовыми приборами учёта тепла оборудовано более 90% кемеровского жилого фонда.