Семь ледовых городков будут работать в Екатеринбурге до конца января

В Екатеринбурге продолжают работу районные новогодние площадки. До 30 января будут открыты обе праздничные площадки в Железнодорожном районе — в сквере по улице Пехотинцев и на аллее на проспекте Седова.
До 29 января проработает городок в Верх-Исетском районе, на Площади Субботников. До 25 января — на площади Обороны в Октябрьском районе, до 23 января — городки, расположенные в микрорайоне Птицефабрика и поселке Исток.
До тех порка, пока позволяют погодные условия, будет работать горка и каток у ДК «Совхозный» в Ленинском районе.
Как отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, кроме районных площадок, продолжают работу новогодние городки в ЦПКиО имени Маяковского и у торгового центра «Мега», который можно посетить до середины февраля.