В Екатеринбурге разработали правила размещения могил на кладбищах

Боковое расстояние между могилами должно составлять не менее 0,5 метра. Вдоль длины места захоронения обязаны находиться друг от друга более чем на метр. При захоронении урн во все четыре стороны расстояние до близлежащего участка — не менее 0,5 метра. Высота насыпи на могиле должна быть от 0,3 до 0,5 метра.