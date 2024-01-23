В Екатеринбурге разработали правила размещения могил на кладбищах

Документ был направлен на утверждение депутатам гордумы.
Согласно разработанному порядку для различных видов захоронений отводится участок земли определенной площади: 4 кв. м. для новой могилы; 0,9 кв. м. для урн; 2 кв. м. для родственного захоронения.
Глубина могилы должна составлять не менее 1,5 метра от поверхности земли до крышки гроба. Дно ямы должно располагаться минимум на 0,5 метра над уровнем прохождения грунтовых вод.
Боковое расстояние между могилами должно составлять не менее 0,5 метра. Вдоль длины места захоронения обязаны находиться друг от друга более чем на метр. При захоронении урн во все четыре стороны расстояние до близлежащего участка — не менее 0,5 метра. Высота насыпи на могиле должна быть от 0,3 до 0,5 метра.
Кладбища следует оборудовать мусорными площадками, также на кладбищах могут располагаться общественные туалеты и скамьи в аллеях или местах для отдыха.
Погребения проходят во все дни кроме воскресенья, с 10:00 до 17:00. Земля для захоронения выдается бесплатно по заявлению в службу городских кладбищ. Здесь же жители столицы Урала могут решить вопросы о создании родственных могил.
Связаться со специалистами предприятия можно через портал. Городские кладбища открыты для посещений и работают каждый день с 8:30 до 19:00 (май — сентябрь); с 8:30 до 17:00 (октябрь — апрель).
Как сообщалось ранее, в августе прошлого года В Екатеринбурге на Никольском кладбище на кладбище проникли свиньи, животные изрыли некоторые могилы и устроили на них лежбище. По словам местных жителей, рядом с кладбищем живет свинопас.