Ростовские врачи спасли мальчика, который родился с весом 980 граммов и не ел два месяца

«Миша родился недоношенным, на сроке чуть больше 33 недель. Но с экстремально низкой массой тела 980 граммов. Реаниматологи помогли Мише, он задышал. Не сразу, но задышал. И в реанимации пробыл недолго. Но он не ел. У него совсем не работал кишечник. Пища не усваивалась. И он не прибавлял в весе», — пишет источник.