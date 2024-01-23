Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Ростовские врачи спасли мальчика, который родился с весом 980 граммов и не ел два месяца

Ростовская область, 23 января 2024. DON24.RU. В Ростовском перинатальном центре выходили мальчика, который родился с весом меньше килограмма и не ел два месяца. Об этом сообщает телеграм-канал медучреждения.
Ростовские врачи спасли мальчика, который родился с весом 980 граммов и не ел два месяца
Источник: Перинатальный центр Ростовской области

«Миша родился недоношенным, на сроке чуть больше 33 недель. Но с экстремально низкой массой тела 980 граммов. Реаниматологи помогли Мише, он задышал. Не сразу, но задышал. И в реанимации пробыл недолго. Но он не ел. У него совсем не работал кишечник. Пища не усваивалась. И он не прибавлял в весе», — пишет источник.

Врачи долго боролись за жизнь крохи, около двух месяцев парентерально вводили питание. Потом малыш наконец начал набирать вес, доктора и мама очень обрадовались. Но у малыша начала отказывать печень. Снова началась борьба за жизнь и здоровье Миши.

«Долго, кропотливо мы боролись за печень. И таки заставили ее работать. Через 60 дней Миша стал выздоравливать. Каждый день набирал вес и радовал нас и маму своими успехами», — рассказали в медучреждении.

Через 72 дня малыш окреп и их с мамой выписали домой.

медицина