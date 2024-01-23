Ростовские врачи спасли мальчика, который родился с весом 980 граммов и не ел два месяца

«Миша родился недоношенным, на сроке чуть больше 33 недель. Но с экстремально низкой массой тела 980 граммов. Реаниматологи помогли Мише, он задышал. Не сразу, но задышал. И в реанимации пробыл недолго. Но он не ел. У него совсем не работал кишечник. Пища не усваивалась. И он не прибавлял в весе», — пишет источник.
Врачи долго боролись за жизнь крохи, около двух месяцев парентерально вводили питание. Потом малыш наконец начал набирать вес, доктора и мама очень обрадовались. Но у малыша начала отказывать печень. Снова началась борьба за жизнь и здоровье Миши.
«Долго, кропотливо мы боролись за печень. И таки заставили ее работать. Через 60 дней Миша стал выздоравливать. Каждый день набирал вес и радовал нас и маму своими успехами», — рассказали в медучреждении.
Через 72 дня малыш окреп и их с мамой выписали домой.