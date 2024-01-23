Свадьбу в русских народных костюмах сыграли молодожены из Иркутска

Свадьба в русских традиционных костюмах прошла в ЗАГСе Иркутска. 19 января пара зарегистрировала свой брак в необычном образе. Об этом сообщают в службе ЗАГС Иркутской области.
— Пара была одета в традиционные русские народные костюмы. По словам молодоженов, для них было важно поднять патриотический дух и показать русские традиции. Родственники и друзья идею пары поддержали, — говорят в ЗАГСе.
Невесте на заказ сшили платье в Москве из павлопосадских платков. Девушка сама расшила наряд камнями и бисером. Молодой человек был одет в золотистый кафтан и богатый головной убор.
Пара познакомилась в 2023 году. Новобрачные увлекаются верховой ездой, занимаются творческими проектами, а девушка еще очень любит танцевать.