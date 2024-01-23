В Свердловской области школьников начнут обучать управлению беспилотниками

Образовательные учреждения в 2024 году получат необходимое оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации БпЛА. От региона в программе примут участие техникум «Рифей» и школы Екатеринбурга, а также школы Березовского, Дегтярска, Ирбитского района и других.



Обучение будет осуществляться в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». «Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», — подчеркнул полпред Владимир Якушев.



Напомним, в апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин предложил начинать учить управлению дронами в школах, поскольку он убежден, что такая «ранняя профориентация» «пойдет на пользу стране», а также отвлечет детей «от того, чем не надо было бы заниматься».