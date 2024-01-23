О создании в Казахстане нового препарата от рака заявили в правительстве

«По проекту “Разработка отечественного противоракового препарата D-VC (“Made in Kazakhstan”)” идет активная разработка нового противоопухолевого препарата, не имеющего аналогов в мире. Создание данного препарата увеличивает выживаемость больных с наиболее проблемными для терапии видами рака», — заявил министр.
Глава Миннауки Саясат Нурбек добавил, что препарат — инновационный способ борьбы с онкологией.
«Биотехнолог Дос Сарбасов долгое время работал в лаборатории Андерсона в Онкологическом техасском университете. Он специализируется на клеточном питании. Он смог найти способ, чтобы разрушить питательный процесс онкологических клеток. Это инновационный способ борьбы с онкологическими заболеваниями. Первый этап уже прошли мы: на кроликах, мышах… теперь 15 человек в университете онкологии прошли первый этап — это больные люди. Планируем в течение следующего года выходить на рынок», — добавил Нурбек.
На сайте Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии указано, что злокачественные новообразования — это заболевания, в которых изменившиеся клетки организма начинают делиться без остановки, бесконтрольно и распространяются в окружающие ткани.
В здоровом организме клетки тоже постоянно обновляются, рост и деление клеток происходит непрерывно. Когда клетки стареют или повреждаются, они умирают, и новые клетки занимают их место. Однако при развитии рака этот упорядоченный процесс развития и деления клеток нарушается. Клетки становятся все более автономными, то есть перестают подчиняться системам регулирования в организме. Клетки злокачественной опухоли не стареют, не умирают, и размножаются с большой скоростью. Эти клетки могут делиться без остановки — так образуется опухоль.
Злокачественные опухоли (часто называют рак, хотя рак — это злокачественные опухоли из эпителиальной ткани, около 90% всех злокачественных новообразований) могут распространяться или проникать в близлежащие ткани. По мере роста злокачественной опухоли некоторые клетки могут отделиться от общей массы и распространятся через кровь или лимфатическую систему, сформировывая новые колонии опухоли в организме отдаленно от исходной опухоли, которые называются метастазами. Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему ВОЗ до сих пор не одобрила казахстанскую вакцину против коронавируса.