Юргинец спас пожилого мужчину, которого чуть не переехал поезд

Как сообщает глава Юрги Алексей Фомин, полицейский спас пенсионера с палочкой, который чуть не попал под поезд. Сержант отдела полиции на станции Юрга-1 линейного Управления МВД на транспорте Иван Качаков находился на дежурстве.
«Во время отработки пассажиропотока на пребывающий электропоезд я увидел мужчину, который хотел перейти на вторую посадочную платформу. Также я увидел приближающийся состав и крикнул мужчине, чтобы он остановился, на что мужчина только ускорил свой шаг. Я побежал и одёрнул его», — вспоминает сам Иван.
Мэр Юрги рассказал, что за решительные и грамотные действия сержанта решено представить к награде: «Спасибо, Иван, за храбрость и неравнодушие. Гордимся! Юрга — это люди!».
Железная дорога — одно из самых опасных мест. С начала года в Кемеровской области на ней был травмирован 31 человек. Из них 19 погибли.
Также мы писали, что в прошлом году 12-летний прокопчанин спас мать, которую пытались убить, и получил медаль. А ученик 8-го класса Осинников Артем Найман получил медаль «За проявленное мужество» за спасение троих детей из горящего дома.