Юргинец спас пожилого мужчину, которого чуть не переехал поезд

«Во время отработки пассажиропотока на пребывающий электропоезд я увидел мужчину, который хотел перейти на вторую посадочную платформу. Также я увидел приближающийся состав и крикнул мужчине, чтобы он остановился, на что мужчина только ускорил свой шаг. Я побежал и одёрнул его», — вспоминает сам Иван.