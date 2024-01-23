С 25 января одна из авиакомпаний возобновляет рейсы из Иркутска в Маньчжурию. Об этом сообщают на сайте перевозчика.
— Рейсы будут выполняться по четвергам, цена билета от 10 910 рублей, — говорят в компании.
Из Иркутска самолеты будут вылетать в 22:00 по местному времени. Поездка займет один 1 час 40 минут. Обратный рейс — на следующие сутки в 00:40, прибытие в Иркутск в 02:10. Билеты уже в продаже.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что одна из авиакомпаний запустила рейсы из Иркутска с зарубежными перевозчиками.