«Росводоканал Омск»: передавайте показания онлайн!

Все больше набирает популярность мобильное приложение «РВК. Услуги» и голосовой робот Минта. Каждый месяц данные через приложение передают до 20 000 раз. Для сравнения, в 2022 году ежемесячно таким способом передавали данные по 12 000 приборов учета. Аналогичный тренд показал и голосовой робот Минта. Сервис востребован горожанами, которые предпочитают передавать показания по телефону. Услугами голосового помощника в 2023 году омичи стали пользоваться на 10% больше.