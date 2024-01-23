«Росводоканал Омск»: передавайте показания онлайн!

В среднем, каждый месяц в водоканал поступала информация о фактическом расходе ресурса по 390 000 лицевым счетам. 60% данных поступили электронными способами. Омский водоканал проанализировал способы передачи сведений о расходе воды в прошлом году.
Около 52 000 потребителей ежемесячно передают данные через личный кабинет. Сервис дистанционного предоставления показаний популярен уже несколько лет. Кроме этого, пользователи личного кабинета получают квитанцию в электронном виде, а также могут направить обращение или оформить заявку на ввод в эксплуатацию прибора учёта.
Все больше набирает популярность мобильное приложение «РВК. Услуги» и голосовой робот Минта. Каждый месяц данные через приложение передают до 20 000 раз. Для сравнения, в 2022 году ежемесячно таким способом передавали данные по 12 000 приборов учета. Аналогичный тренд показал и голосовой робот Минта. Сервис востребован горожанами, которые предпочитают передавать показания по телефону. Услугами голосового помощника в 2023 году омичи стали пользоваться на 10% больше.
«Все больше наших клиентов выбирают дистанционные способы обслуживания и передачи данных, о чем свидетельствует положительная динамика, которую мы наблюдаем последние несколько лет. Информация о расходе ресурса обеспечивает точность расчетов, в которой заинтересован и поставщик ресурса, и потребитель», — рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская.
Напомним, передавать показания приборов учёта горожане могут в любой день месяца. А чтобы актуальные сведения были отражены в квитанции, «Росводоканал Омск» рекомендует делать это с 18 по 25 число каждого месяца.
Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться следующими способами:
— с помощью робота (голосом или через клавиатуру смартфона) по телефону 39−51−00 (круглосуточно);
— через мобильное приложение РВК. Услуги.
— через сервис на сайте компании (без регистрации);
— через личный кабинет или с помощью его мобильной версии;
— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— посредством SMS на номер 8−903−767−28−90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— по многоканальным телефонам 53−00−11 и 8−800−381−7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;
— через мобильное приложение СберБанк;
— на сайте www.vp.ru;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал»: ул. Маяковского, 2, ул. Малунцева, 30.