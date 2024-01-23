В четырех школах и двух детсадах Черняховска и Калининграда введен карантин

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 6630 человек — на 22,7% больше, чем неделей ранее (по Калининграду — рост на 30%). «В структуре заболеваемости увеличился удельный вес гриппа. Грипп лабораторно подтвержден у 164 заболевших, только 8 из них ранее были привиты. Нарастающим итогом в период подъема заболеваемости лабораторно подтверждено 546 случаев гриппа, в том числе 171 среди детей», — сообщает ведомство.