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В Черноморском районе построили очистные сооружения за 724 млн рублей

В Крыму построили очистные сооружения за 724 млн рублей.
В Черноморском районе построили очистные сооружения за 724 млн рублей
Источник: пресс-служба Минстроя Крыма

В Черноморском районе Крыма построили биологические очистные сооружения, на эти цели потратили 724 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Очистные сооружения с системой разводящих коллекторов находятся в селе Оленевка. Мощность объекта составляет 798 кубометров в сутки.

— Очистные сооружения позволят обеспечить осуществление полной очистки и безопасной утилизации канализационных сточных вод и хозяйственно-бытовых отходов и их последующее водоотведение, — отметили в Минстрое.

В ведомстве добавили, что на строительство потратили 724 млн рублей.

Напомним, в Черноморском завершилось строительство канализационных очистных сооружений. Мощность объекта составляет 5 тысяч кубометров в час. Строительство началось в сентябре 2021 года. На эти цели потратили 1,036 млрд рублей.

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ЖКХ