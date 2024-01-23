В Черноморском районе построили очистные сооружения за 724 млн рублей

В Черноморском районе Крыма построили биологические очистные сооружения, на эти цели потратили 724 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.
Очистные сооружения с системой разводящих коллекторов находятся в селе Оленевка. Мощность объекта составляет 798 кубометров в сутки.
— Очистные сооружения позволят обеспечить осуществление полной очистки и безопасной утилизации канализационных сточных вод и хозяйственно-бытовых отходов и их последующее водоотведение, — отметили в Минстрое.
В ведомстве добавили, что на строительство потратили 724 млн рублей.
Напомним, в Черноморском завершилось строительство канализационных очистных сооружений. Мощность объекта составляет 5 тысяч кубометров в час. Строительство началось в сентябре 2021 года. На эти цели потратили 1,036 млрд рублей.