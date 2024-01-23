Путин подписал указ об едином статусе многодетной семьи

«Предоставить многодетным семьям меры социальной поддержки до достижение возраста 18 лет или 23 лет при условии обучения в организации, осуществляющей деятельность по очной форме обучения. Также предоставить некоторые гарантии многодетным семьям», — говорится в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.