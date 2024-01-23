Главному режиссёру Театра для детей и молодёжи присвоили почётное звание

Осенью прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» главному режиссёру Театра для детей и молодёжи Ирине Латынниковой. Накануне губернатор вручил ей награду в торжественной обстановке.
«Талантливая, энергичная, трудолюбивая Ирина Николаевна всю жизнь посвятила театру. А в августе этого года режиссёр будет отмечать 20-летие служения нашему Театру для детей и молодёжи. В нём она сформировала большой разнообразный и разножанровый репертуар как для детской, так и для взрослой аудитории. Более 70 премьерных спектаклей поставлено ею за это время», — пишут сотрудники Театра о своей коллеге.
Ирина Латынникова сначала работала преподавателем кафедры театрального искусства КемГИК, а затем доцентом кафедры. Она вырастила более 100 актёров и режиссёров. В художественно-эстетической гимназии № 25 создала театральную студию «Апрель». С 2002 года Ирина Николаевна работает художественным руководителем и режиссёром литературного театра «Слово» Государственной филармонии Кузбасса им Б. Т. Штоколова.
Особое она уделяет детскому репертуару и делает акцент на важность первого опыта знакомства с театром. Юного зрителя опытный режиссёр старается подвести к серьёзному осмыслению театрального искусства.