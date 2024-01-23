Главному режиссёру Театра для детей и молодёжи присвоили почётное звание

«Талантливая, энергичная, трудолюбивая Ирина Николаевна всю жизнь посвятила театру. А в августе этого года режиссёр будет отмечать 20-летие служения нашему Театру для детей и молодёжи. В нём она сформировала большой разнообразный и разножанровый репертуар как для детской, так и для взрослой аудитории. Более 70 премьерных спектаклей поставлено ею за это время», — пишут сотрудники Театра о своей коллеге.