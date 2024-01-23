В Хабаровском крае не на шутку разгулялся сечень

Похоже, январские морозы, которые пришли к нам после Крещения, продолжают властвовать в Хабаровском крае. Оно и понятно, зиме еще не скоро конец!

На севере температуры никак не поднимаются, они держатся на очень низких отметках. Так, в Чегдомыне 24 января без существенных осадков, небольшой юго-восточный ветер, ночной фон температур −35…-37, дневной −20…-22 градуса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Охотске без осадков, ночью −32…-34, днем — 25…-27 градусов. В селе имени Полины Осипенко без существенных осадков, северо-западный ветер 2−7 метров в секунду, в темное время суток температура воздуха — 29…-31 градус, днем −16…-18. В Чумикане без осадков, юго-западный ветер 9−14 метров в секунду, температура воздуха ночью −24…-26, днем −20…22 градуса.