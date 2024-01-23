В Хабаровском крае не на шутку разгулялся сечень

Похоже, январские морозы, которые пришли к нам после Крещения, продолжают властвовать в Хабаровском крае. Оно и понятно, зиме еще не скоро конец!
В Аяне северо-западный ветер 1−6 метров в секунду, ночью столбик термометра опустится до отметки −23…-25 градусов, днем зафиксирует мороз в 16…18 градусов. Не зря в Древней Руси январь называли сечень, то есть месяц, когда случались сильные, «секущие» морозы.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков, ожидается небольшой северный ветер, температура воздуха на рассвете — 28…-30 градусов, днем −18…-20. В Комсомольске-на-Амуре ночью снег, днем возможен небольшой снег, ветер северный 5−10 метров в секунду, порывами до 15−20 метров, ночью — 20…-22, днем −15…-17 градусов. В Хабаровске 24 января, в среду ночью небольшой снег, днем возможен снег, ветер северный 9−14 метров в секунду, температура воздуха на рассвете −18…- 20, днем −14…-16 градусов.
В Бикине ночью снег, небольшие осадки возможны и днем, температура воздуха ночью — 17…-19 градусов, днем — 10…-12 градусов. В Вяземском небольшой снег, температура воздуха ночью −18…-20, днем — 12…-14 градусов.