В Хабаровском крае выросло вознаграждение за добровольно сданное оружие

Жители Хабаровского края могут получить деньги за добровольно сданное в полицию оружие. Это могут быть целые ружья и пистолеты, их части, боеприпасы и взрывчатки, найденные или хранящиеся дома. Отдать все это могут и законные владельцы, если, к примеру, долго не могут продать имущество.
Для этого достаточно обратиться в ближайшее подразделение полиции или Росгвардии.
— Положение распространяется и на тех, кто незаконно изготовил и хранил подобные предметы, но решил встать на путь исправления, и на добросовестных граждан, например, нашедших оружие случайно. Во всех случаях добровольной сдачи вооружения гражданин освобождается от уголовной ответственности за его незаконное хранение, — уточнили в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.
В этом году выплата выросла. Так, за ружье, винтовку, карабин, пистолет или револьвер можно получить от 4,2 до 9,8 тысячи рублей. Газовое оружие (револьвер или пистолет), а также оружие ограниченного поражения можно сдать за 2,1 тысячи рублей. Также заплатят за холодное оружие, патроны, порох и другие виды боеприпасов. Достаточно написать заявление, указать паспортные данные и банковские реквизиты.
Задать вопросы можно в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Хабаровскому краю по телефону