В Хабаровском крае выросло вознаграждение за добровольно сданное оружие

Жители Хабаровского края могут получить деньги за добровольно сданное в полицию оружие. Это могут быть целые ружья и пистолеты, их части, боеприпасы и взрывчатки, найденные или хранящиеся дома. Отдать все это могут и законные владельцы, если, к примеру, долго не могут продать имущество.