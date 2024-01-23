Народное творчество: татарстанцы придумывают мемы про снегопад

Снегопад стал настоящим испытанием для жителей Татарстана. Люди почти все дни на пролет откапывали свои дворы, машины, пробирались на работу, везли детей в детский садик, ждали застрявшие автобусы и помогали друг другу выбираться из снежного плена. Народ по-настоящему сплотился в борьбе со стихией. Событие, с которым регион не сталкивался последние десять лет, взбудоражило души татарстанцев и кроме гнева и роптания на судьбу, погоду и ЖКХ осталось место и для юмора. Жители региона стали создавать мемы на тему снегопада. Возможно, людям так легче переносить невзгоды и проблемы, навалившиеся из-за снегопакалиписа. Именно так в народе стали называть это масштабное бедствие.