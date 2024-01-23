230 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за неделю

Ранее агентство писало, что коронавирус стал одной из главных угроз, с которой столкнулось человечество за последние годы. За время пандемии новым вирусом заразились миллионы людей во всем мире, несколько миллионов умерли. ВОЗ признала COVID-19 международной чрезвычайной ситуацией. Тяжелая эпидемиологическая обстановка заставила власти многих стран вводить антиковидные ограничения, в том числе запрещая въезд иностранных граждан. Для борьбы с вирусом в странах была введена вакцинация населения, а для посещения ТЦ и других общественных мест было необходимо предъявление специальных карт, в России и других странах — это QR-коды. Меры сказались на экономической ситуации в странах, серьезно пострадал малый и средний бизнес.