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10 новых котельных построят в муниципалитетах Кубани в 2024 году

Также запланирован ремонт 40 объектов теплоснабжения.
10 новых котельных построят в муниципалитетах Кубани в 2024 году
Источник: Администрация Краснодарского края

В 2024 году в Краснодарском крае запланировано строительство 10 новых котельных за счет средств государственной программы региона «Развитие топливо-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Также в крае намечен масштабный капремонт сетей теплоснабжения и обновление уже имеющихся котельных. В план работы включена модернизация 40 объектов.

Продолжим работу по замене изношенных тепловых сетей. Всего будет заменено более 130 километров.

Вячеслав Шапошник
врио министра ТЭК и ЖКХ региона

В 2023 году в Краснодарском крае возвели 14 котельных и обновили 145 км теплосетей. Новое оборудование установили в 42 котельных, причем 28 объектов модернизировали за счет привлечения средств инвесторов.

Стало известно, построят ли ТЭЦ в Краснодаре для модернизации теплоснабжения.

В мэрии поделились планами развития коммунальной системы города.

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