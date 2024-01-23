10 новых котельных построят в муниципалитетах Кубани в 2024 году

В 2024 году в Краснодарском крае запланировано строительство 10 новых котельных за счет средств государственной программы региона «Развитие топливо-энергетического комплекса», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Также в крае намечен масштабный капремонт сетей теплоснабжения и обновление уже имеющихся котельных. В план работы включена модернизация 40 объектов.
Продолжим работу по замене изношенных тепловых сетей. Всего будет заменено более 130 километров.
В 2023 году в Краснодарском крае возвели 14 котельных и обновили 145 км теплосетей. Новое оборудование установили в 42 котельных, причем 28 объектов модернизировали за счет привлечения средств инвесторов.
Стало известно, построят ли ТЭЦ в Краснодаре для модернизации теплоснабжения.
В мэрии поделились планами развития коммунальной системы города.