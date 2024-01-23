В Омской области продолжает бушевать грипп

Отметим, что в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области немного сократилась. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 15 075 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. То есть примерно на полторы тысячи больных меньше, чем за прошедшие семь дней.