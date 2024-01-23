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В Омской области продолжает бушевать грипп

Управление Роспотребнадзора Омской области сообщило во вторник, 23 января 2024 года, что за неделю с 8 по 14 января 2024 года в Омской области зарегистрировано 13478 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

"В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы гриппа и составляют 86,0%, в том числе вирусы гриппа А — 100,0%.

Вирусы негриппозной этиологии составляют — 14,0%, в том числе метапневмовирусы — 4,7%, коронавирусы (сезонные) — 3,5%, вирусы парагриппа — 2,3%, бокавирусы −2,3%, аденовирусы — 1,2%", — рассказали в ведомстве.

Отметим, что в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области немного сократилась. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 15 075 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. То есть примерно на полторы тысячи больных меньше, чем за прошедшие семь дней.

здоровье