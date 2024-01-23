В Омской области продолжает бушевать грипп

"В пейзаже циркулирующих вирусов превалируют вирусы гриппа и составляют 86,0%, в том числе вирусы гриппа А — 100,0%.
Вирусы негриппозной этиологии составляют — 14,0%, в том числе метапневмовирусы — 4,7%, коронавирусы (сезонные) — 3,5%, вирусы парагриппа — 2,3%, бокавирусы −2,3%, аденовирусы — 1,2%", — рассказали в ведомстве.
Отметим, что в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом в Омской области немного сократилась. Неделей ранее в регионе было зарегистрировано 15 075 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. То есть примерно на полторы тысячи больных меньше, чем за прошедшие семь дней.