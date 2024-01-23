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В Ростове капитально отремонтируют пассажирские причалы

Ростовская область, 23 января 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону государственная экспертиза утвердила проектную документацию капитального ремонта пассажирского причала. Официальное сообщение было опубликовано на сайте ГИС ЕГРЗ.
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Источник: Reuters

Согласно документу, власти города планируют провести ремонт гидротехнических сооружений на улице Береговой, начиная от восточной границы бывшего хладокомбината № 1 и до западной границы бывшего завода «Красный Дон». Их протяженность составляет около 2 км. Также планируется ремонт пассажирского причала между переулком Халтуринским и проспектом Буденновским.

Застройщиком выступает Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону.

В сентябре 2023 года глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил в своем телеграм-канале, что власти заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пассажирских причалов на реке Дон, которые находятся на балансе городского Управления благоустройства и лесного хозяйства.

По словам Логвиненко, причальные стенки находились в неудовлетворительном состоянии.

Это одна из ключевых составляющих речной инфраструктуры нашего города. Она служит как для защиты набережной от размывания, так и для швартовки пассажирских судов, что имеет значение для развития туризма.

Алексей Логвиненко

Проектную документацию изготовило АО «Южтрубопроводстройпроект». Сроки реализации проекта в заключении не указаны.