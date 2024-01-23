В Сочи после драки погиб экс-участник команды КВН Амиран Геворкян

В Сочи с 12 по 25 января проходит фестиваль «КиВиН-2024». На него съехались юмористы со всей страны. Прибыл, правда, в качестве гостя, и 31-летний экс-участник команды «Южная столица» Амиран Геворкян. Через шесть дней после начала фестиваля Амиран пострадал в драке. В пять утра 18 января он вышел на улицу сочинского отеля, где и живут участники фестиваля, и и о чем конфликтовал с 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана. Расулов к команде КВН никакого отношения не имеет, он просто проживал в отеле. Что случилось между мужчинами, сейчас выясняют следователи.