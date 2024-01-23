В Сочи после драки погиб экс-участник команды КВН Амиран Геворкян

В Сочи с 12 по 25 января проходит фестиваль «КиВиН-2024». На него съехались юмористы со всей страны. Прибыл, правда, в качестве гостя, и 31-летний экс-участник команды «Южная столица» Амиран Геворкян. Через шесть дней после начала фестиваля Амиран пострадал в драке. В пять утра 18 января он вышел на улицу сочинского отеля, где и живут участники фестиваля, и и о чем конфликтовал с 32-летним Артуром Расуловым из Дагестана. Расулов к команде КВН никакого отношения не имеет, он просто проживал в отеле. Что случилось между мужчинами, сейчас выясняют следователи.
Но в результате этой драки погиб Амиран Геворкян. Сообщается, что Артур перекинул его через плечо так, что тот упал и получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа.
Юмористу вызвали скорую, но через пару дней он скончался в реанимации не приходя в сознание.
— В полицию сообщили, что юморист сам упал с высоты два метра и серьезно ударился головой. Но после проверки стало ясно, что он пострадал в результате драки, — говорит источник в силовых структурах Краснодарского края. — Сам Артур Расулов объявлен в розыск, он сбежал.
Фестиваль «КиВиН-2024» каждый год собирает в Сочи огромное число кавээнщиков и фанатов игры. В этот раз на «КиВиН-2024» заявки подали более 500 команд.