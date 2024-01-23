Внушительная магнитная буря всерьез ударит по Приморью в ближайшие часы

Специалисты прогнозируют, что магнитная буря класса G1 начнется примерно в 06.00 часов 23 января. При этом уже с 00.00 часов ночи магнитосфера находится в возбужденном состоянии. Второй космический удар ожидается в 12.00 часов с всплеском возмущения магнитосферы в вечернее время.