Внушительная магнитная буря всерьез ударит по Приморью в ближайшие часы

Во вторник, 23 января, на Землю обрушатся волны солнечной активности, которые накроют и Приморский край. Магнитная буря будет перемежаться длительным возмущением магнитосферы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты прогнозируют, что магнитная буря класса G1 начнется примерно в 06.00 часов 23 января. При этом уже с 00.00 часов ночи магнитосфера находится в возбужденном состоянии. Второй космический удар ожидается в 12.00 часов с всплеском возмущения магнитосферы в вечернее время.
G1 классифицируется как слабая магнитная буря. В результате возбужденного магнитного поля Земли не исключаются перепады атмосферного давления. В это время метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, головокружение или бессонницу.