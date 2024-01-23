В Пулково опровергли приостановку работы из-за непогоды

В пресс-службе компании отметили, что коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе Пулково поддерживался выше нормативного значения, несмотря на сложные погодные условия. В ВВСС добавили, что ночью на запасной аэродром были направлены 22 рейса, они впоследствии прибыли в аэропорт Пулково.



«В Санкт-Петербурге до 13:00 продолжается штормовой ветер. Из-за сильных боковых порывов прибытие и вылет части рейсов могут быть изменены», — добавили в компании.



Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что Пулково приостановил работу из-за сильного ветра.



