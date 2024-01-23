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Стихийный мемориал в память о жертвах Донецка появился в Хабаровске

Жители города скорбят о погибших во время теракта людях.
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на центральной улице города появился стихийный мемориал. Сюда несут свечи, цветы и лампадки все неравнодушные жители и гости города. Все это — в память о тех, кто погиб во время кровавого теракта, произошедшего недавно в Донецке.

Свои слова соболезнования высказал и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

— От себя лично и от всего Хабаровского края выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате целенаправленного обстрела по рынку и магазинам в выходной день. Хабаровский край скорбит вместе с вами, — написал глава региона в своих социальных сетях.

Обстрел в Кировском районе Донецка произошел утром 21 января. Удары наносили по микрорайону Текстильщик, где находятся торговые ряды и магазины. По предварительным данным погибло 27 человек, включая детей. И это только минимальные цифры.