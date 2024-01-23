Стихийный мемориал в память о жертвах Донецка появился в Хабаровске

— От себя лично и от всего Хабаровского края выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате целенаправленного обстрела по рынку и магазинам в выходной день. Хабаровский край скорбит вместе с вами, — написал глава региона в своих социальных сетях.