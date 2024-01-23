Затонувший дебаркадер подняли со дна Волги в Самарской области

В Волжском районе Самарской области со дня Волги после вмешательства судебных приставов был поднят затонувший железобетонный дебаркадер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Пристань, оказавшаяся под водой, негативно влияла на общее количество водных ресурсов, создавая угрозу значительного ущерба окружающей среде. Затонувшее сооружение стало причиной загрязнения акватории реки.
— Решением суда собственника объекта обязали освободить залив от сооружения. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Волжского района, — рассказали в ведомстве.
Доставать дебаркадер собственник не торопился. Тогда ему вынесли постановление о взыскании 50 тысяч рублей и ограничении права внесения изменений в ЕГРН. В итоге руководство организации, решив не усугублять ситуацию, достало поржавевшее сооружение на берег.