Затонувший дебаркадер подняли со дна Волги в Самарской области

Доставать дебаркадер собственник не торопился. Тогда ему вынесли постановление о взыскании 50 тысяч рублей и ограничении права внесения изменений в ЕГРН. В итоге руководство организации, решив не усугублять ситуацию, достало поржавевшее сооружение на берег.