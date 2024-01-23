Катаемся на лошадях и покоряем вершины: самарцы поделились необычными идеями для зимних свиданий

Для тех, кто хочет провести время вдвоем вдали от городской суеты, может прекрасно подойти вариант с конной прогулкой. В Самаре и за ее пределами есть несколько конюшен, в каждой из которых гостям могут оказать такую услугу. Тренер объяснит, как управлять лошадью, научит всему необходимому и будет находиться рядом. При желании можно отправиться на прогулку за пределы конюшни, например, в близлежащий лес или поле, чтобы полюбоваться зимней природой и получить новые эмоции. После прогулки можно познакомиться и с другими местными обитателями, выпить горячего чаю. Цена на такую прогулку в среднем составляет 1500 рублей в час на одного.