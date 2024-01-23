Катаемся на лошадях и покоряем вершины: самарцы поделились необычными идеями для зимних свиданий

Наверняка многие считают, что зима — не время для романтики. Из-за холодной погоды полюбоваться прекрасными волжскими пейзажами долго не получится, да и любая прогулка рано или поздно заканчивается скучными посиделкам в кафе. Но так ли это на самом деле? Корреспондент «КП-Самара» выяснила, где можно провести время со своей второй половинкой зимой, в городе и за его пределами, чтобы это было незабываемо.
Полюбуемся на горы?
Видами зимней самарской небрежной вряд ли кого-то из местных жителей еще можно удивить. А вот величественные, заснеженные горы Жигулевска вполне способны впечатлить. Самарчанка Яна Жарких с восторгом вспоминает одно из зимних свиданий:
— Возникла идея просто куда-нибудь поехать. Рейс в Жигулевск был самым ближним, и мы без долгих раздумий отправились в путь. Целый день мы провели вместе в этом уютном городе, любовались горами и грелись горячими напитками. Местные виды впечатлили до глубины души.
По словам Яны, великолепный вид на горы открывается еще на перроне. Зимние пейзажи Жигулевска стоят того, чтобы отправиться в путь вместе со своей второй половинкой. Дорога на электричке обойдется недорого — около 1000 рублей на человека. Единственное — придется теплее одеться, так как там мороз ощущается крепче, чем в Самаре.
На коне
Для тех, кто хочет провести время вдвоем вдали от городской суеты, может прекрасно подойти вариант с конной прогулкой. В Самаре и за ее пределами есть несколько конюшен, в каждой из которых гостям могут оказать такую услугу. Тренер объяснит, как управлять лошадью, научит всему необходимому и будет находиться рядом. При желании можно отправиться на прогулку за пределы конюшни, например, в близлежащий лес или поле, чтобы полюбоваться зимней природой и получить новые эмоции. После прогулки можно познакомиться и с другими местными обитателями, выпить горячего чаю. Цена на такую прогулку в среднем составляет 1500 рублей в час на одного.
Зимний спорт
Посещение горнолыжного курорта со своей второй половинкой — одна из лучших идей для зимних свиданий в Самаре. По мнению самарчанки Дарьи Васильевой, зимние виды спорта не могут не сблизить.
— На горнолыжке без поддержки, в прямом и переносном смысле, никуда. Придется взаимодействовать, — с улыбкой отмечает девушка. — Это и весело, и для здоровья полезно. Замерзнуть не успеете, так как постоянно будете находиться в движении.
Оценить такое свидание смогут любители активного образа жизни и зимних развлечений. В Самаре и области есть несколько горнолыжных комплексов, где предоставляется широкий сектор услуг: от аренды необходимого инвентаря до помощи инструктора. Стоимость варьируется в зависимости от времени и пожеланий.
В ритме ночного города
Если хочется провести время вместе активно, но не уезжая далеко из города, то совместный поход на каток точно для вас. В вечернее время самарские катки превращаются в одно из самых популярных мест для зимних свиданий. Огни ночного города и красочные украшения создают настроение. А главное — мороз не страшен, так как вы постоянно будете находиться в движении.
Если ваша вторая половинка никогда прежде не каталась на коньках — самое время научить. Это поможет скрасить скучные посиделки в кафе и непременно сблизит еще больше. Прокат коньков на самарских катках обойдется всего в 150 рублей за час. Эмоции и яркие впечатления будут обеспечены на долгое время.
Как в фильме
Наверное, многие помнят момент из фильма «Привидение» 1990 года, когда главные герои миловались за гончарным кругом. Бесспорно, большинство назовут это одним из самых романтичных моментов в кино. Если зимой у вашей пары не возникает желания выходить на длительные прогулки, то почему бы не повторить момент культовой киноленты?
По субботам в одной из самарских студий керамики проводятся мастер-классы по лепке из глины, в том числе и для двоих. Там прекрасно можно провести время вместе, создать интересную вещь своими руками на память и наполниться приятными впечатлениями. Стоимость такого занятия обойдется в 4000 рублей. Занятие длится два-три часа.