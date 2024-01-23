Власти расторгли контракт на стройку подстанции скорой помощи в Воронеже

Это следует из Единой информационной системы в сфере закупок.



Решение связано с систематическим нарушением графика работ, указано в документации. В частности, подрядчик не переустроил инженерные сети, не выполнил земельные работы, а также ряд общестроительных работ. «Кристаллу» были выставлены претензии за просрочку на 950,7 тыс. руб., но они не были оплачены.



Компания получила контракт на строительство подстанции в прошлом апреле за 285,7 млн руб. при начальной цене в 310,3 млн. Этого подрядчика властям удалось найти только с третьего раза. Подстанцию необходимо было построить до конца 2023 года. По данным минстроя, ее готовность составляет 25%.



Всего, следует из решения об одностороннем отказе, исполнил обязательств на 11,1 млн руб. По данным портала госзакупок, «Кристалл» выполнил работ на 19,8 млн, а оплачено ему было 56,1 млн.



На завершение строительства минстрой планирует объявить новые торги. Пока информации о них на портале госзакупок не появлялось.



Александр Прытков.