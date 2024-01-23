Гостей выставки «Россия» приглашают на молодежную неделю Москвы

С 24 по 26 января в Москве пройдут «Дни студенчества». Молодые люди смогут покататься на катках, принять участие в конкурсах и квестах, сходить на экскурсии в музеи и провести время на ВДНХ. В рамках программы «Дни студенчества в молодежной столице России» запланированы концерты, презентации проектов, спортивные соревнования и фестиваль предпринимательства. Для обладателей студенческих билетов, а также девушек с именем Татьяна вход на большинство мероприятий бесплатный, необходима предварительная регистрация.