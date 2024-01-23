До минус 35 опустятся столбики термометров в Челябинской области ночью 24 января

«Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 24 января минус 24−29, в низинах — до 35 градусов, в горах — 18−23. Днем в среду ожидается минус 9−14, в низинах — до 19 градусов», — прокомментировали синоптики.