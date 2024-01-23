Собянин: Свыше 86,5 тысячи семей создали в Москве в 2023 году

Традиционно самыми популярными месяцами для свадеб стали летние. При этом 52 процента молодоженов вступили в брак впервые. На выездных площадках в рамках проекта «Новые адреса счастья» прошло более 12 тысяч церемоний. Популярностью у москвичей пользовались парк-отель «Даниловский», гостиница «Националь» с видом на Красную площадь, особняк «Роял».
— Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню «Око» и особняк Спиридонова, — отметил Сергей Собянин.
Кроме того, в столичных ЗАГСах можно не только заключить брак, но и отпраздновать юбилей свадьбы. Церемония воссоздает день появления новой ячейки общества. В 2023 году прошло около 300 таких мероприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.
Свадебные церемонии в столице проходят почти круглогодично, и новогодние праздники не стали исключением. Больше всего браков в начале 2024 года москвичи заключили в Рождество.