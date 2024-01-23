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Собянин: Свыше 86,5 тысячи семей создали в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве создали более 86,5 тысячи семей. В Год семьи, которым в России объявлен 2024-й, столичные ЗАГСы продолжат регистрировать браки и делать этот момент запоминающимся для пар. Об этом во вторник, 23 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Источник: Reuters

Традиционно самыми популярными месяцами для свадеб стали летние. При этом 52 процента молодоженов вступили в брак впервые. На выездных площадках в рамках проекта «Новые адреса счастья» прошло более 12 тысяч церемоний. Популярностью у москвичей пользовались парк-отель «Даниловский», гостиница «Националь» с видом на Красную площадь, особняк «Роял».

— Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню «Око» и особняк Спиридонова, — отметил Сергей Собянин.

Кроме того, в столичных ЗАГСах можно не только заключить брак, но и отпраздновать юбилей свадьбы. Церемония воссоздает день появления новой ячейки общества. В 2023 году прошло около 300 таких мероприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свадебные церемонии в столице проходят почти круглогодично, и новогодние праздники не стали исключением. Больше всего браков в начале 2024 года москвичи заключили в Рождество.