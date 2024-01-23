Собянин: Свыше 86,5 тысячи семей создали в Москве в 2023 году

В 2023 году в Москве создали более 86,5 тысячи семей. В Год семьи, которым в России объявлен 2024-й, столичные ЗАГСы продолжат регистрировать браки и делать этот момент запоминающимся для пар. Об этом во вторник, 23 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.