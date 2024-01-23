Диетолог рассказала, сколько в день можно есть выпечки

По ее словам, многие эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. Она добавила, что более желательно ограничить потребление свободных сахаров до 5% от общего энергетического потребления в день для дополнительной пользы для здоровья.
«Негативные последствия слишком частого и избыточного потребления выпечки и сладостей могут включать набор веса, повышенный риск развития заболеваний сердца, диабета и других связанных с ожирением заболеваний, а также повышенный риск кариеса из-за содержащегося в сладостях сахара. Поэтому важно соблюдать рекомендуемые нормы потребления сладостей и выпечки», — резюмировала врач.