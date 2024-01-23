Диетолог рассказала, сколько в день можно есть выпечки

По ее словам, многие эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. Она добавила, что более желательно ограничить потребление свободных сахаров до 5% от общего энергетического потребления в день для дополнительной пользы для здоровья.