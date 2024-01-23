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Диетолог рассказала, сколько в день можно есть выпечки

Суммарное потребление свободных сахаров, которые содержатся в выпечке, не должно превышать 10% от общего энергетического потребления в день, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяна Джутова со ссылкой на ВОЗ.

По ее словам, многие эксперты советуют соблюдать принцип умеренного потребления сладостей, включая пироги и другую выпечку. Она добавила, что более желательно ограничить потребление свободных сахаров до 5% от общего энергетического потребления в день для дополнительной пользы для здоровья.

«Негативные последствия слишком частого и избыточного потребления выпечки и сладостей могут включать набор веса, повышенный риск развития заболеваний сердца, диабета и других связанных с ожирением заболеваний, а также повышенный риск кариеса из-за содержащегося в сладостях сахара. Поэтому важно соблюдать рекомендуемые нормы потребления сладостей и выпечки», — резюмировала врач.

здоровье