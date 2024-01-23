На Кубани город может стать банкротом из-за долгов перед энергетиками

«Взыскать 40,4 млн рублей в пользу “ТНС энерго Кубань”, — говорится в документе.
Речь идет о периоде времени с февраля 2018-го по август 2020 года. Ранее уже взыскали 16,1 млн рублей за разные промежутки с 2016 по 2023 год. Общий долг за электричество составил 130 млн рублей.
При дефиците бюджета Георгиевского поселения неизвестно, как будет возвращен долг. По данным за прошлый год, расходы почти на три миллиона превышают доходы. Куда была направлена электроэнергия в таких объемах, пока неизвестно.