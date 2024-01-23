Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму — чего ждать

«Вопрос легального функционирования гостевых домов для Республики Крым является актуальным и требует скорейшей нормативно-правовой регламентации, инициатива законопроекта Крымом поддерживается», — сказал Волченко в ходе выступления на заседании комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
При этом возможность участвовать в мероприятиях, по мнению министра, следует предоставить объектам, права на которые были зарегистрированы до вступления законопроекта в силу. А строительство новых гостевых домов должно регулироваться действующими градостроительными нормами.
«Также обсуждается вопрос, должен ли быть владелец зарегистрированным по месту расположения гостевого дома на территории Крыма, чтобы налоги оставались в бюджете региона, — добавил министр. — Много споров по количеству номеров и метражу. Считаем, что разработку таких норм можно отдать регионам».
Министр курортов и туризма Крыма акцентировал, что после добровольной регистрации гостевых домов в едином реестре их владельцам станут доступны программы льготного кредитования, услуги по классификации и участие в государственных программах поддержки.
По мнению автора законопроекта, депутата Государственной Думы Натальи Костенко, регулирование работы гостевых домов поможет туристам выбирать безопасный отдых и повысит комфорт пребывания в туристических местах.
В свою очередь замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что для эксперимента, который планируется пока ввести на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя, будет предусмотрен переходный период.
В Крыму, по данным минкурортов, насчитывается около девяти тысяч гостевых домов. Их легализация позволит увеличить номерной фонд на 140 тысяч койко-мест.
В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который легализует понятие «гостевой дом». В рамках эксперимента, который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года, все гостевые дома должны зарегистрировать в специальном реестре Минэкономразвития и получить уникальный номер. Без него реклама своих услуг для них будет запрещена.