Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму — чего ждать

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который легализует понятие «гостевой дом». В рамках эксперимента, который продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года, все гостевые дома должны зарегистрировать в специальном реестре Минэкономразвития и получить уникальный номер. Без него реклама своих услуг для них будет запрещена.