Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди челябинских школьников стремительно растет

Тем не менее, следует из обобщения за минувшую неделю, с 15 по 21 января 2024 года, отмечается незначительное снижение на 4,4% заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, меньше стали обращаться к врачам взрослые, дети до 6 лет.