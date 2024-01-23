Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди челябинских школьников стремительно растет

По информации регионального Роспотребнадзора, среди детей школьного возраста заболеваемость выше уровня прошлой недели на 15,8%.
«В целом заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 18,8%», — говорится в комментарии.
Тем не менее, следует из обобщения за минувшую неделю, с 15 по 21 января 2024 года, отмечается незначительное снижение на 4,4% заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, меньше стали обращаться к врачам взрослые, дети до 6 лет.
«В структуре ОРВИ со снижением преобладают вирусы гриппа, в том числе А/H3N2, а также выявляются возбудители адено-, рино-, бока-, РС-инфекции, метапневмовирусной инфекции, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2», — добавили санитарные врачи.
Специалисты рекомендуют в местах скопления людей использовать для защиты маски или респираторы, при появлении признаков ОРВИ своевременно обращаться за медицинской помощью.