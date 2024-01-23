Губернатор: медицинских кадров не хватает практически во всех регионах страны

По его словам, с 2017 года в регионе начали внедрять специальную кадровую программу, и с тех пор количество врачей увеличилось на 330 человек. «В прошлом году прибавилось в [медицинской] системе 67 человек. Это при том, что у нас, конечно, и уходят врачи из специальности. Я говорю говорю вам сальдо, то есть уже итоговый результат за вычетом тех, кто уходит», — сказал Антон Алиханов.