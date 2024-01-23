Прогноз погоды в Крыму на февраль 2024: теплых дней можно не ждать

В последнюю декаду января в Крыму ожидаются морозы и снегопады. Даже в дневные часы столбики термометров будут держаться в пределах 0 градусов.
«Комсомолка» узнала прогноз погоды в Крыму на февраль 2024.
Прогноз погоды в Крыму на февраль 2024
Многие крымчане ждали настоящую снежную сказку еще в декабре, но погода отказалась поднимать новогоднее настроение, поэтому зимний праздник жители полуострова встретили без белых сугробов. Но в середине января в Крым пришел североатлантический циклон. Как сообщила КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, непогода настигла всю южную часть России.
— Циклон будет гостить до начала февраля, — отметила синоптик. — Так, в ближайшие дни в некоторых районах выпадет снег, а отметки на термометре будут показывать от 4 до 9 градусов со знаком минус. Изредка будет выглядывать солнце, воздух прогреется до плюсовых показателей, но морозных дней будет больше.
Под конец января на полуострове ожидаются мощные снегопады. В Симферополе синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, а в степных и горный районах — метель и сильные порывы ветра.
Какой будет погода в Крыму в феврале 2024
При этом метеорологи не прогнозируют никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы, но предупреждают: теплых дней пока можно не ждать.
Напомним, в конце прошлой недели в Крыму во время очередной стихии выпало треть месячной нормы осадков. Больше всего от непогоды досталось Севастополю и Ялте — там 19 января затапливало дома и размывало дороги. Пришлось даже эвакуировать людей. Над этим работали сотрудники коммунальных и экстренных служб. Они всю ночь устраняли последствия непогоды. Позже по поручению губернатора Михаила Развожаева был создан оперативный штаб.