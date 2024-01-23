Прогноз погоды в Крыму на февраль 2024: теплых дней можно не ждать

Напомним, в конце прошлой недели в Крыму во время очередной стихии выпало треть месячной нормы осадков. Больше всего от непогоды досталось Севастополю и Ялте — там 19 января затапливало дома и размывало дороги. Пришлось даже эвакуировать людей. Над этим работали сотрудники коммунальных и экстренных служб. Они всю ночь устраняли последствия непогоды. Позже по поручению губернатора Михаила Развожаева был создан оперативный штаб.