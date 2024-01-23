«Люди охотнее проверяют здоровье»: Комздрав Петербурга рассказал, как пройти диспансеризацию прямо на рабочем месте

Теперь диспансеризацию и профилактический осмотр можно пройти не только в поликлинике, но на рабочем месте! Как это можно сделать, в эфире программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказала начальник отдела по организации амбулаторно-медицинской помощи населению Комздрава Лариса Соловьева.
— Работодатель договаривается с поликлиникой, чтобы провести осмотр на своей территории, а остальное частично в поликлинике — речь о лучевой диагностике: рентген, маммография и тому подобное, — пояснила Соловьева.
То есть проверить свое здоровье можно будет в рабочее время. Однако инициатива должна исходить от работодателя. Навязывать такой способ не будут, но не стоит забывать, что по ТК на диспансеризацию выделяется один-два оплачиваемых выходных.
К слову, проходить диспансеризацию в обязательном порядке должны госслужащие, работники общепита и вредных производств, педагоги и так далее. Все остальные — по желанию. Однако в Комздраве считают, что лучше проходить диагностику каждый год.
— Программа диспансеризации проходит уже десять лет подряд. Каждый год только сахарного диабета мы выявляем более трех тысяч случаев — и это те пациенты, которых ничего не беспокоило.
Вот так, ничего не подозревая пришел на осмотр, сдал анализы — и, можно сказать, спас себе жизнь. Собственно, в этом и есть цель программы: раннее выявление заболеваний, являющихся основной причиной смертности и инвалидности, — онкология, сердечно-сосудистые заболевания, хронические обструктивные болезни легких и уже упомянутый сахарный диабет.
— Но есть граждане, которые под диспансеризацией подразумевают все-все-все обследования. Могут за рецептами прийти или чтобы им очки выписали, — говорит Соловьева. — Но вообще после пандемии проходить профилактические осмотры люди стали охотнее.
А ЧТО ЕЩЕ?
С 2024 года в рамках диспансеризации можно проверить и свое репродуктивное здоровье.
Женщин 18−29 лет осматривает гинеколог, делают УЗИ, маммографию, берут цитологический анализ и анализы на скрытые инфекции. Мужчин принимает уролог, проводят спермограмму (по показаниям). Как пояснил представитель Комздрава, сейчас определяется порядок этих процедур, ориентировочно их запустят в феврале — марте.
КСТАТИ.
В 2024 году бесплатную диспансеризацию проходят те, кто родился в 1985, 1988, 1991 годах (и так далее), а также родившиеся в 2006, 2003, 2000 годах. После сорока профилактические осмотры можно проходить каждый год.