Пациентов и еду возят на самодельных каталках: Жительница Молдовы рассказала об ужасных условиях в Институте матери и ребенка в Кишиневе

Фотография самодельной инвалидной коляски, используемой для транспортировки пациентов, поступивших в Институт матери и ребенка, возмутила общественное мнение. Фотография была размещена в социальных сетях пациенткой, которая утверждает, что с такими условиями столкнулась после гинекологического вмешательства, сообщает Noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md.
Пациентка была госпитализирована в период с сентября по октябрь 2023 года в Институт матери и ребенка в Кишиневе. Она сфотографировала импровизированный стул и утверждает, что он использовался для транспортировки.
«Меня перевели 25-го вечером из родильного зала в гинекологическое отделение именно на этом кресле. В тот момент, из-за потери ребенка, я была в очень тяжелом состоянии, которое трудно описать. Но я никогда не забуду это кресло. Вообще гинекологическое отделение — это полная депрессия. Там стоят замызганные тележки, сделанные мужчинами для работающих женщин. Это страшно», — написала в соцсети бывшая пациентка.
Она утверждает, что эти самодельные кресла-каталки использовались не только для перемещения пациентов.
«Еду приносили также в инвалидных креслах. Я не знаю… Пациент на стуле, еда. Элементарно, куска мыла нет. То, что у нас нет денег, у страны нет денег, я не думаю, что это ответ».
Представители Министерства здравоохранения говорят, что недопустимо, чтобы пациентов доставляли в больницы на таких колясках. Из бесед с сотрудниками Института матери и ребенка следует, что кресло на фотографиях, опубликованных в социальных сетях, использовалось в октябре 2023 года для перевозки отходов, а не пациентов.
За последние два года больница получила 33 инвалидных кресла в виде благотворительной помощи. Министерство здравоохранения не ведет учета этого оборудования в больницах, и каждое учреждение закупает инвалидные кресла в соответствии со своим бюджетом через Центр централизованных государственных закупок в здравоохранении.