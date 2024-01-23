Пациентов и еду возят на самодельных каталках: Жительница Молдовы рассказала об ужасных условиях в Институте матери и ребенка в Кишиневе

«Меня перевели 25-го вечером из родильного зала в гинекологическое отделение именно на этом кресле. В тот момент, из-за потери ребенка, я была в очень тяжелом состоянии, которое трудно описать. Но я никогда не забуду это кресло. Вообще гинекологическое отделение — это полная депрессия. Там стоят замызганные тележки, сделанные мужчинами для работающих женщин. Это страшно», — написала в соцсети бывшая пациентка.