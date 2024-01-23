Коронавирус снова начал забирать жизни кубанцев

Среди заболевших — 483 женщины и 308 мужчин, в том числе 151 ребенок. Самому младшему пациенту менее месяца, старшему — 99 лет. Шестерых кубанцев врачам спасти не удалось.
С 15 по 21 января лидерами по забоелваемости стали: Краснодар — выявили 246 случаев коронавируса, в Сочи — 114, в Новороссийске — 97, в Тимашевском районе — 29, в Динском — 24, в Северском — 21, в Туапсинском — 20. По 17 заболевших зарегистрировали в Армавире и Славянском районе,
Госпитализировали за неделю 52 жителя. С выздоровлением выписали 663 пациента, 6 человек спасти не удалось.