Коронавирус снова начал забирать жизни кубанцев

С 15 по 21 января лидерами по забоелваемости стали: Краснодар — выявили 246 случаев коронавируса, в Сочи — 114, в Новороссийске — 97, в Тимашевском районе — 29, в Динском — 24, в Северском — 21, в Туапсинском — 20. По 17 заболевших зарегистрировали в Армавире и Славянском районе,