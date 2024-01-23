Сугроб превращается в Смольный: Пенсионер с Черной речки слепил снежный храм во дворе своего дома

Вот уже 13 лет подряд дом 3/2 на Ланском шоссе каждую зиму превращается в музей под открытым небом. Все благодаря местному Леонардо да Винчи: Владимир Кузьмин лепит из сугробов известные достопримечательности. Был уже и Исаакий, и Казанский собор, Петропавловская крепости, Спас на Крови и Ростральные колонны. В этом году снежный скульптор выточил Смольный собор. На работы ушло три недели.