Сугроб превращается в Смольный: Пенсионер с Черной речки слепил снежный храм во дворе своего дома

Вот уже 13 лет подряд дом 3/2 на Ланском шоссе каждую зиму превращается в музей под открытым небом. Все благодаря местному Леонардо да Винчи: Владимир Кузьмин лепит из сугробов известные достопримечательности. Был уже и Исаакий, и Казанский собор, Петропавловская крепости, Спас на Крови и Ростральные колонны. В этом году снежный скульптор выточил Смольный собор. На работы ушло три недели.
— Из-за оттепели не раз приходилось его восстанавливать, вот и сейчас Смольный уже немного покосился, купола скоро отвалятся. В городе снова обещают потепление, а мне бы в идеале хотя бы минус пять и снег. Чтобы подольше постоял собор-то.
К слову, миниатюрным Смольный в исполнении Владимира назвать можно лишь с натяжкой. Конечно, он далек от оригинала, однако в высоту 2 метра, а весит под 300 кило.
— Снег я таскаю сюда сам, в коробках. Потом утрамбовываю в «куличики», из них делаю форму будущей фигуры, и затем начинают уже вырезать.
Из инструментов у нашего Леонардо стамеска, пила, кисти и мини-веник, которым он заботливо смахивает со Смольного снежок. А еще гуашь — ей мужчина подкрашивает детали: окна, мозаики, купола. Столь трепетное отношение к каждой мелочи вполне можно понять, ведь его искусство живет только сезон. Но кроме оттепели есть и другой враг снежного искусства — хулиганы.
— В 2019 году я делал Исаакий, так его весь раздолбали ногами. По камерам было видно: портят скульптуры и подростки, и те, кто постарше.
— А если закончатся достопримечательности, что делать будете? — интересуемся мы.
— У нас почти 400 церквей, есть еще, из чего выбрать. Никольский еще не делал, кстати. Но в следующем году хочу попробовать Кижи. Там одних куполов штук 15! — улыбается скульптор.
ТТХ «СНЕЖНОГО» СМОЛЬНОГО.
Ширина — 2 метра.
Длина — 1, 5 метра.
Высота — 2 метра.
Вес — 300 килограммов.