В Ростове из-за нехватки средств ремонтируют только 3% дорог ежегодно

Чиновник просит принять системные меры, чтобы увеличить объём финансирования на эту сферу. Он сказал, что общая площадь автодорог в Ростове составляет более 21,3 млн квадратных метров. Но на бюджетные деньги ежегодно возможно отремонтировать не более 2−3% дорог. Причём перед ЧМ-2018 году в Ростове каждый год ремонтировали 1,2 млн квадратных метров дорог.