В Ростове из-за нехватки средств ремонтируют только 3% дорог ежегодно

По состоянию на конец 2023 года в Ростове-на-Дону в нормативном состоянии находятся 48,3% дорог. Об этом на совещании с губернатором Ростовской области Василием Голубевым рассказал заместитель главы администрации донской столицы Дмитрий Симков, его слова цитирует Donnews.
К 2035 году показатель нормативных дорог должен достигнуть не менее 70%. Для решения этой задачи необходимо ежегодно выделять 2,5−3 млрд рублей. Для сравнения: в Краснодаре и Ставрополе объём выделяемых средств на ремонт дорог почти в два раза выше, чем в Ростове.
Чиновник просит принять системные меры, чтобы увеличить объём финансирования на эту сферу. Он сказал, что общая площадь автодорог в Ростове составляет более 21,3 млн квадратных метров. Но на бюджетные деньги ежегодно возможно отремонтировать не более 2−3% дорог. Причём перед ЧМ-2018 году в Ростове каждый год ремонтировали 1,2 млн квадратных метров дорог.
В 2022 году в Ростове на ремонт дорог выделяли 550−600 млн рублей, в 2023 году — 700 млн рублей. Ещё в 2022 году сити-менеджер Алексей Логвиненко говорил, что необходимо тратить каждый год по меньшей мере 1,2 млрд рублей на эти цели.
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